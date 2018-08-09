В Госдепе пообещали не вводить прямые санкции против «Аэрофлота» 

В случае второго раунда антироссийских санкций США не будут вводить прямых ограничений против российских компаний, например, «Аэрофлота», сообщили в Госдепартаменте. В то же время теоретически санкции могут затронуть продукцию, которую экспортирует «Аэрофлот». Москва займется разработкой ответных мер на последние санкции США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Накануне в Вашингтоне объявили о новых ограничительных мерах против Москвы из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери.