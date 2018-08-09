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Шувалов: убыток ВЭБ за 2017 год не связан с плохой работой прежнего руководства банка
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Шувалов: убыток ВЭБ за 2017 год не связан с плохой работой прежнего руководства банка 

ТАСС 1 час назад
ГОРКИ, 9 августа. /ТАСС/. Полученный Внешэкономбанком (ВЭБ) убыток за 2017 год не связан с плохой работой прежнего руководства банка. Об этом заявил по итогам заседания наблюдательного совета ВЭБ его новый руководитель Игорь Шувалов.
"В прессе отмечалось, что был убыток зафиксирован в 200 млрд рублей. Должен сказать, что это не убыток, обозначающий плохую работу руководства Внешэкономбанка. Этот убыток — следствие создания резервов по проблемным активам. Это совершенно правильная работа, которую проводил Горьков (экс-глава ВЭБ, сейчас заместитель министра экономического развития РФ — прим. ТАСС) и его команда", — сказал он.
Сергей Горьков возглавлял ВЭБ до мая 2018 года — тогда после смены правительства институт развития возглавил бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отмечал, что ВЭБ на новом этапе развития будет работать над исполнением майского указа президента, а также стратегически важными проектами в сфере цифровизации и инфраструктуры.
Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО за 2017 год вырос в 2,6 раза, до 287,7 млрд рублей из-за необходимости досоздавать резервы в рамках трансформации старого кредитного портфеля. При этом новый меморандум Внешэконобанка предусматривает возможность получения убытка в период от года до трех лет.
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