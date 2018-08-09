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Антироссийские санкции могут остаться эмоциями
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Новые санкции против России могут остаться эмоциями, заявили в AmCham 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Проект санкций против государственного долга и банков РФ вызвал дебаты в США из-за возможного вреда Вашингтону, этого не было ранее, споры продолжаются, это дает надежду, что закон останется выражением эмоций и не станет юридическим документом, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.
В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.
"Я этого (в тексте — ред.) не видел. Внутри США идет дискуссия вокруг этого законопроекта: нужен ли он, не является ли он вредным для интересов США. Много разговоров о том, мудро ли это, нужно ли…. То есть мы видим дебаты, которых не было вокруг предыдущего закона (CAATSA — ред.). Поэтому есть надежда, что этот закон, если он будет принят, станет более рамочным — в том смысле, что станет больше выражением эмоций, а не юридическим документом", — сказал Родзянко.
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