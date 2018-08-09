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Санкции, «Аэрофлот» и ребус от Госдепа
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Санкции, «Аэрофлот» и ребус от Госдепа 

BFM.RU 58 минут назад
Фото: BFM.RU
Анонимный высокопоставленный представитель американского Госдепартамента заявил Reuters, что новые санкции не направлены напрямую против российской авиакомпании. «Это относится к тому, выдадим ли мы экспортную лицензию на оборудование, которое может быть использовано »Аэрофлотом» или передано ему», — сказал он.
«Аэрофлот» — единственная авиакомпания, которая осуществляет прямые рейсы между США и Россией. Что может стоять за фразой, произнесенной анонимным источником Госдепа, и что за оборудование может закупать «Аэрофлот», занимающийся перевозками пассажиров?
Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru «Насколько я понимаю эти пока предварительные, неподтвержденные заявления, речь идет об авиационных компонентах двойного назначения, то есть тех, которые могут устанавливаться и на военные, и на гражданские воздушные суда. В этой части я считаю, что данные санкции не более страшны, чем просто произнесение на площади слова „санкции“, поскольку и сегодня любые компоненты двойного назначения могут быть поставлены в Россию из Америки только по специальному разрешению Госдепа США, а Госдеп уже давно не выдает подобных разрешений. Так что сейчас, по сути, уже свершившийся факт просто будет обличен в форму или в формат как бы санкций, но никаких последствий для гражданской авиации эти санкции иметь не будут, поскольку все-таки все компоненты, которые устанавливаются на гражданские воздушные суда, сугубо гражданского назначения, и никаких специальных разрешений на их поставку нет».
Ранее американские СМИ сообщили, что во второй пакет антироссийских санкций за предполагаемую причастность России к покушению на Скрипалей в Солсбери могут быть включены ограничения, касающиеся полетов «Аэрофлота» в США.
Новые санкции прокомментировали в Кремле. «Сейчас от Вашингтона можно ожидать чего угодно», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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