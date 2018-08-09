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В Госдепе пояснили суть возможных санкций против «Аэрофлота»
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В Госдепе пояснили суть возможных санкций против «Аэрофлота» 

Говорит Москва 19 минут назад
«Это не прямые санкции. Ни одна из них напрямую не затрагивает »Аэрофлот» и не направлена против него. Это относится к тому, выдадим ли мы экспортную лицензию на оборудование, которое может быть использовано «Аэрофлотом», — сказал представитель Госдепа.
Накануне Вашингтон, обвинив Москву в использовании нервнопаралитического вещества при отравлении Скрипалей в Британии, анонсировал новый пакет санкций против России. Первый этап ограничительных мер запрещает поставку оборудования двойного назначения. Второй этап, который может быть принят через три месяца, подразумевает понижение уровня дипломатических отношений и санкции против компании «Аэрофлот».
Говорит Москва: последние новости
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