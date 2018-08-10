«Северному потоку-2» нашли альтернативу

Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут «Северного потока-2» в Дании

Проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство «Северного потока-2» по альтернативному маршруту в Дании. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заявка подана на маршрут, проходящий через датскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ) к северо-западу от Борнхольма.

«Это альтернативный маршрут, который не проходит через датские территориальные воды», — говорится в сообщении.