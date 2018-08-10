«Северному потоку-2» нашли альтернативу

Проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство «Северного потока-2» по альтернативному маршруту в Дании. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заявка подана на маршрут, проходящий через датскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ) к северо-западу от Борнхольма.
«Это альтернативный маршрут, который не проходит через датские территориальные воды», — говорится в сообщении.
Ранее Манфред Ляйтнер, член совета управляющих австрийской компании OMV, которая является партнёром российской корпорации «Газпром» по реализации проекта строительства «Северного потока — 2», рассказал об альтернативном маршруте газопровода в обход Дании.