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«Северному потоку-2» нашли альтернативу
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Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут «Северного потока-2» в Дании 

ТАСС 1 час назад
Проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство «Северного потока-2» по альтернативному маршруту в Дании. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заявка подана на маршрут, проходящий через датскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ) к северо-западу от Борнхольма.
«Это альтернативный маршрут, который не проходит через датские территориальные воды», — говорится в сообщении.
Ранее Манфред Ляйтнер, член совета управляющих австрийской компании OMV, которая является партнёром российской корпорации «Газпром» по реализации проекта строительства «Северного потока — 2», рассказал об альтернативном маршруте газопровода в обход Дании.
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Комментарии26  Ещё 6 источников 
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