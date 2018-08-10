Ещё
Маккейн отреагировал на американские санкции против России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.96
–0.04 Золото
1212.49
+0.04 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1522
–0.0133
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Маккейн отреагировал на американские санкции против России 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил поддержку новому пакету антироссийских санкций. Об этом политик написал в Twitter.
«Приятно видеть, что Госдеп вводит новые санкции против России за химические атаки в Великобритании», — сообщил он в своем микроблоге.
Он добавил, что Госдеп должен следить за тем, что «санкции реализуются быстро и в полной мере».
8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан».
Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций, который может быть введен с отсрочкой на три месяца, предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.
МИД России пообещал, что Москва займется проработкой ответных мер.
Lenta.ru: последние новости
Сенатор предложил в ответ на санкции США отказаться от доллара Страны Африки задумались над созданием единой валюты В Минифине не испугались новых санкций со стороны США
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар начинает бить по ценам в России277
Путину предложили массовое изъятие денег у крупного бизнеса673
Названы сроки финансового кризиса158
Россиян предостерегли от покупки валюты405
Из России начали быстрее выводить деньги327
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение