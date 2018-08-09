Маккейн оценил санкции США против России

Сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил поддержку новым антироссийским санкциям, о которых было объявлено в среду, 8 августа. Об этом политик написал в своем твиттере.

"Приятно видеть, что Госдеп вводит новые санкции против России за химические атаки в Британии", — написал Маккейн.

Также сенатор отметил, что Госдеп должен осуществлять «надзор» за тем, что санкции реализуются «быстро и в полной мере».

Ранее в Госдепе заявили, что 22 августа США введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.