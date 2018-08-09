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Маккейн оценил санкции США против России
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Маккейн оценил санкции США против России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил поддержку новым антироссийским санкциям, о которых было объявлено в среду, 8 августа. Об этом политик написал в своем твиттере.
"Приятно видеть, что Госдеп вводит новые санкции против России за химические атаки в Британии", — написал Маккейн.
Также сенатор отметил, что Госдеп должен осуществлять «надзор» за тем, что санкции реализуются «быстро и в полной мере».
Ранее в Госдепе заявили, что 22 августа США введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.
Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти неоднократно заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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