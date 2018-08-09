Ещё
Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.89
$
66.32
76.36
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.22
–0.03 Золото
1214.06
+0.04 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1562
–0.0081
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном из-за санкций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Ирак будет вынужден отказаться от доллара в расчетах с Ираном из-за санкций США против Тегерана, рассказал в интервью РИА Новости официальный представитель иракского правительства Саад аль-Хадиси.
"Санкции скажутся, прежде всего, на денежных переводах и банковских операциях в долларах США. Стороны не будут использовать доллар", — сказал собеседник агентства.
По его словам, отказ от американской валюты повлечет за собой спад в двусторонней торговле, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на потребителе. "Конечно, сохранить уровень торговых отношений, существовавший до санкций, не получится", — сказал он.
В то же время, аль-Хариси заверил, что правительство займется поиском "нового механизма" для поддержки двусторонней торговли. "В любом случае, правительство будет стремиться решить все возникающие в этой связи проблемы, займется поиском соответствующих механизмов, чтобы нивелировать влияние (санкций) на иракский рынок, а также не допустить нанесение ущерба интересам иранских граждан", — сказал собеседник агентства.
США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Ирак ежегодно закупает в соседнем Иране товаров на 6,6 миллиардов долларов. Помимо продуктов питания, Иран поставляет на иракский рынок автомобили и запчасти к ним, бытовую технику.
Кроме того, ежегодно Ирак посещают два-три миллиона иранских паломников, которые являются источником поступлений иностранной валюты.
Последние новости
Как Россия может ответить на новые санкции США Заболевшая раком жена Асада обратилась к сирийцам Америка доизолировалась. Русский газ в Китае и китайский атом в Турции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса124
В России вернулись к идее отказаться от доллара346
Россиян предостерегли от покупки валюты378
Силуанов успокоил россиян после падения рубля142
Америка потопила рубль480
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение