Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном из-за санкций

Ирак будет вынужден отказаться от доллара в расчетах с Ираном из-за санкций США против Тегерана, рассказал в интервью РИА Новости официальный представитель иракского правительства Саад аль-Хадиси.

"Санкции скажутся, прежде всего, на денежных переводах и банковских операциях в долларах США. Стороны не будут использовать доллар", — сказал собеседник агентства.

По его словам, отказ от американской валюты повлечет за собой спад в двусторонней торговле, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на потребителе. "Конечно, сохранить уровень торговых отношений, существовавший до санкций, не получится", — сказал он.

В то же время, аль-Хариси заверил, что правительство займется поиском "нового механизма" для поддержки двусторонней торговли. "В любом случае, правительство будет стремиться решить все возникающие в этой связи проблемы, займется поиском соответствующих механизмов, чтобы нивелировать влияние (санкций) на иракский рынок, а также не допустить нанесение ущерба интересам иранских граждан", — сказал собеседник агентства.

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Ирак ежегодно закупает в соседнем Иране товаров на 6,6 миллиардов долларов. Помимо продуктов питания, Иран поставляет на иракский рынок автомобили и запчасти к ним, бытовую технику.

Кроме того, ежегодно Ирак посещают два-три миллиона иранских паломников, которые являются источником поступлений иностранной валюты.