Газ из США начал теснить российский в Европе

Газ из США начал теснить российский на рынке Европы

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу за два года достиг 2,8 миллиарда кубометров. Информация об этом содержится в пресс-релизе Еврокомиссии под названием «Импорт Европейским союзом СПГ из США растет».

«С момента прибытия первого СПГ-танкера из США в Португалию в апреле 2016 года европейский импорт СПГ из США вырос с нуля до 2,8 миллиарда кубометров», — говорится в документе.

В тексте также есть уточнение, что 2,8 миллиарда кубометров — это суммарный объем поставок из США в ЕС за два года.

По данным Еврокомиссии, в 2017 году на страны ЕС ушло около 10 процентов от всего экспорта американского СПГ. Весь экспорт СПГ из США составлял примерно 20 миллиардов кубометров, следовательно, Европа получила порядка 2 миллиардов кубометров.

Как отмечает ТАСС , представитель Еврокомиссии по энергетике Анна-Кайса Итконен отметила, что основными получателями американского газа являются три страны: Испания, Франция и Италия. На вопрос о том, как соотносятся цены американского СПГ с трубопроводным газом из России, Итконен ответить не смогла.

Ранее администрация Трампа заявляла, что американский СПГ может составить серьезную конкуренцию трубопроводному газу. Однако Вашингтон признал, что у России есть определенные преимущества. Американский истеблишмент неоднократно критиковал Европу за чрезмерную зависимость от российского газа, именно поэтому власти США готовы ввести санкции даже против европейских компаний за реализацию проекта «Северный поток-2».