Эксперт прокомментировал новые антироссийские санкции США 

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с Inforeactor прокомментировал новые антироссийские санкции США.
Как отметил эксперт, США начали бороться торговыми методами не только с Россией, но и с другими странами, в том числе с Китаем.
«Торговая война последовала даже против Европейского союза», — сказал он.
По словам Колташова, отвечать в таком случае следует исключительно в экономической плоскости.
«Надо бить по слабым местам, и осуществить это можно по нескольким направлениям», — пояснил эксперт.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заявил, что безграмотность и бездоказательность обвинений Вашингтона в адрес Москвы вызывает у него очень серьёзные опасения.