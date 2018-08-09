Эксперт прокомментировал новые антироссийские санкции США

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с Inforeactor прокомментировал новые антироссийские санкции США.

Как отметил эксперт, США начали бороться торговыми методами не только с Россией, но и с другими странами, в том числе с Китаем.

«Торговая война последовала даже против Европейского союза », — сказал он.

По словам Колташова, отвечать в таком случае следует исключительно в экономической плоскости.

«Надо бить по слабым местам, и осуществить это можно по нескольким направлениям», — пояснил эксперт.