«Необъявленная война». Мнение о новых санкциях США против России

Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", — заявил Медведев, отвечая на вопросы из зала.

Говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул: «Как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это — ограничение нашей экономической мощи».

Он отметил, что санкции так или иначе влияют на экономику страны. «Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют», — добавил он.

Премьер напомнил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и ранее. «Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле», — указал премьер-министр.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин высказал мнение, что, вводя новые санкции, в США думают не только об экономических последствиях.

"Речь идет, в первую очередь, о политической борьбе в самих США. Русофобия там настолько раскручена, и сейчас они используют это — кто громче заявит о санкциях. Первичные выборы, которые идут в разных штатах, показывают, что республиканцам пока нечему радоваться. Говорить о том, что будут сильны их позиции в сенате и конгрессе, пока не приходится. И, к сожалению, антироссийская карта разыгрывается всеми", — сказал Илдус Ярулин.

При этом он отметил, что от санкционного давления мало кто выигрывает.

"Не приходится сомневаться в том, что санкции ударят по России — это не фатальные угрозы, но они могут затормозить решение каких-то экономических задач, сказаться и на социальном развитии страны. Особенно если они введут вторую часть этих санкций, связанную с деятельностью нашей финансовой структуры. Конечно, Россия к этому готова — не зря правительство выводило средства, которые были вложены в американские ценные бумаги. Думаю, и ЕС к этим санкциям присоединится. Потому что идет необъявленная война. Но ситуация любой войны плоха для обеих сторон — от этого мало кто выиграет. С другой стороны, война ведь объявлена не только нам, но и Китаю. И здесь посмотрим, насколько БРИКС готов консолидировано выдержать эти санкции. Если будут идти в одном русле, тогда санкционное давление будет ослаблено", — считает Илдус Ярулин.

Вашингтон в среду, 8 августа, объявил о введении новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. Первый пакет, который вступит в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может быть введен через 90 дней, он подразумевает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия, как заявили в Госдепе , может избежать второго пакета санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.

МИД России назвал планы Белого дома ввести новые санкции «сговором США и Великобритании» и пообещал зеркальный ответ.

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