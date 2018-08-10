The Hill предупредил, что новые антироссийские санкции ударят по США

Пакет санкций, подготовленных группой американских сенаторов в соответствии с законопроектом "О защите выборов от угроз путем становления ограничений", — если они будут введены — ударят по экономике США, считает обозреватель The Hill Ричард Савайя.

Новые антироссийские ограничения, по мнению автора статьи, "вобьют клин" между США и Европой, дестабилизируют энергетический и финансовый рынки, а американские компании будут вынуждены покинуть Россию и оставить ее для конкурентов из Китая и Европы.

Российские компании пострадают чуть больше, чем при нынешних санкциях, в то время как американский бизнес будет вынужден ликвидировать совместные предприятия и понести серьезные финансовые потери, отмечает Савайя. Это означает, что российская компания, которая купит долю в проекте в любой точке мира, фактически может вытеснить американские компании, предупреждает он.

По словам Савайи, учитывая то, что некоторые из важнейших месторождений нефти исследуются и используются российскими компаниями и их китайскими партнерами, американские нефтяные компании "перейдут на скамейку запасных". Санкции коснутся даже таких важных проектов, поддерживаемых США, как строительство Трансадриатического газопровода, который поможет избавить Европу от российского энергетического доминирования, поскольку российская компания является его миноритарным акционером.

Последствия будут ощущаться во всех отраслях: американские компании не смогут перевозить грузы по российским железным дорогам, Boeing перестанет сотрудничать с российскими авиакомпаниями, а AT&T не сможет использовать российские телефонные провода.