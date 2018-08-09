Ещё
США понадеялись улучшить отношения с Россией с помощью санкций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.96
–0.04 Золото
1212.91
+0.00 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1535
–0.0120
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

США понадеялись улучшить отношения с Россией с помощью санкций 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
США надеются на улучшение российско-американских отношений и хотят повлиять на поведение Москвы с помощью санкций. Об этом на брифинге для журналистов заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
«Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством. И санкции — это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем попытаться настроить какое-либо правительство на улучшение поведения, я говорю в широком смысле слова», — заявила она.
Вашингтон пообещал ввести новые санкции против России 22 августа из-за приписываемой Москве причастности к отравлению в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес.
По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, новые антироссийские санкции затронут экспорт электроники, в частности, в области коммуникаций, лазеров, сенсоров, а также ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. В Москве ответили, что Россия займется проработкой ответных мер. «Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор [с Россией] с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен», — пояснила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности о «блокировке» счетов в РФ8
Доллар начинает бить по ценам в России281
Путину предложили массовое изъятие денег у крупного бизнеса675
Новые санкции против России ударят по США3
Названы сроки финансового кризиса159
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение