США понадеялись улучшить отношения с Россией с помощью санкций

США надеются на улучшение российско-американских отношений и хотят повлиять на поведение Москвы с помощью санкций. Об этом на брифинге для журналистов заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством . И санкции — это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем попытаться настроить какое-либо правительство на улучшение поведения, я говорю в широком смысле слова», — заявила она.

Вашингтон пообещал ввести новые санкции против России 22 августа из-за приписываемой Москве причастности к отравлению в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес.