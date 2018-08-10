Захарова прокомментировала слова Науэрт об инструментах США для «улучшения поведения» России

«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США»? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал», — говорится в тексте сообщения, опубликованном в Facebook.

Ранее Науэрт заявила, что санкции — это лишь один инструмент из целого набора, с помощью которого Соединённые Штаты пытаются побудить Россию к более правильному поведению.