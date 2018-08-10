Захарова прокомментировала слова Науэрт об инструментах США для «улучшения поведения» России 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова своей коллеги из Государственного департамента Хезер Науэрт об инструментах, которые использует Вашингтон для «улучшения поведения» Москвы.
«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США»? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал», — говорится в тексте сообщения, опубликованном в Facebook.
Ранее Науэрт заявила, что санкции — это лишь один инструмент из целого набора, с помощью которого Соединённые Штаты пытаются побудить Россию к более правильному поведению.
Экономист Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований, в беседе с Inforeactor прокомментировал санкционную политику Вашингтона против Москвы.