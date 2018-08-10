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Захарова прокомментировала слова Науэрт об инструментах США для «улучшения поведения» России
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Захарова прокомментировала слова Науэрт об инструментах США для «улучшения поведения» России 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова своей коллеги из Государственного департамента Хезер Науэрт об инструментах, которые использует Вашингтон для «улучшения поведения» Москвы.
«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США»? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал», — говорится в тексте сообщения, опубликованном в Facebook.
Ранее Науэрт заявила, что санкции — это лишь один инструмент из целого набора, с помощью которого Соединённые Штаты пытаются побудить Россию к более правильному поведению.
Экономист Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований, в беседе с Inforeactor прокомментировал санкционную политику Вашингтона против Москвы.
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