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В минсельхозе ФРГ назвали «очень ограниченным» влияние продуктового эмбарго РФ
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В минсельхозе ФРГ назвали «очень ограниченным» влияние продуктового эмбарго РФ 

Прайм 35 минут назад
БЕРЛИН, 10 авг /ПРАЙМ/. Влияние российского продовольственного эмбарго на уровень производства, доходы и рыночные цены в сельскохозяйственной отрасли Германии оценивается как очень ограниченное, заявили РИА Новости в министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.
Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
"Отраслевое влияние российских санкций на уровень производства, доходы и рыночные цены немецкой агропродовольственной промышленности в целом оценивается как очень ограниченное. Согласно модельным расчетам, летом 2015 года доходы в секторе сельского хозяйства Германии временно упали из-за эмбарго на максимально 0,3 процента, а немецкой пищевой промышленности — максимально на 0,4 процента. С того времени эффект должен был еще больше ослабнуть", — говорится в ответе пресс-службы министерства на запрос агентства.
В ведомстве указали, что товарообмен в агропромышленном секторе между Россией и Германией «уменьшился еще до введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года из-за различных ветеринарно-правовых мер, принятых РФ».
"Сокращение двусторонней торговли в области сельского хозяйства с Россией было в значительной степени компенсировано переориентацией на другие рынки", — говорится в ответе министерства.
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