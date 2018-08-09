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Госдеп: новые санкции из-за Солсбери могут приостановить дипотношения с Россией
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Госдеп: новые санкции из-за Солсбери могут приостановить дипотношения с Россией 

Газета.Ru 15 часов назад
Высокопоставленный представитель Госдепа США заявил, что второй пакет антироссийских санкций, который может быть введен из-за инцидента с отравляющим веществом «Новичок» в британском Солсбери, может включать понижение уровня дипотношений между странами или их приостановку. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель рассказал, что новые санкции могут ввести запрет на банковские займы из всех американских банков или установить дополнительные ограничения на импорт и экспорт товаров.
"И они могут включать понижение уровня дипломатических отношений или их приостановку", — отметил чиновник Госдепа.
Также, по его словам, санкции могут предполагать ограничения на деятельность российских авиакомпаний.
Ранее в Государственном департаменте США заявили, что 22 августа Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.
Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти неоднократно заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Комментарии  Ещё 9 источников 
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