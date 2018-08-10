Лавров заявил Помпео о неприятии санкций из-за «дела Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помепо, в котором выразил категорическое неприятие новых американских санкций, введенных в отношении России.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей», — говорится в тексте сообщения.

Как отметили в ведомстве, Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили «ни единого факта» в подкрепление подобных утверждений.