Ещё
Лавров заявил Помпео о неприятии санкций из-за «дела Скрипалей»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.95
+0.01 Золото
1212.28
+0.06 РТС
1056.93
–0.63
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1397
–0.0257
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Лавров заявил Помпео о неприятии санкций из-за «дела Скрипалей» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помепо, в котором выразил категорическое неприятие новых американских санкций, введенных в отношении России.
"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей», — говорится в тексте сообщения.
Как отметили в ведомстве, Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили «ни единого факта» в подкрепление подобных утверждений.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом возможные новые антироссийские санкции.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко обвинил Россию в нежелании соблюдать обязательства в рамках ЕАЭС Reuters: Россия намерена ограничить поставки топлива в Белоруссию Nord Stream 2 подала заявку на альтернативный маршрут "Северного потока - 2"
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России359
«Если поезда в Россию отменят, случится коллапс»189
«Делиться надо»: почему у бизнеса хотят изымать деньги131
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе938
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС2
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение