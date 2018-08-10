США могут заставить Россию отказаться от доллара

Леонид Михельсон. Новые санкции США против России, в том числе ограничения для госбанков, ускорят процесс перехода страны на национальные валюты в международных расчетах, заявил журналистам председатель правления «НОВАТЭКа»

По его словам, такая идея давно обсуждается с крупными торговыми партнерами РФ — Китаем, Индией. И даже арабские страны начинают задумываться об этом.

«Я говорю о расчетах, например, между Китаем и Россией в наших валютах. Этот процесс пойдет быстрее», — уточнил Михельсон.

Топ-менеджер добавил, что имеющиеся у России партнеры не собираются никуда уходить, напротив, намерены развивать сотрудничество, и им просто «надо поменять бумагу зелененькую» (то есть доллар). А с учетом торговых войн США и Китая «мы будем любить друг друга еще больше».

Рубль vs доллар

Опрошенные «Ридусом» эксперты в целом согласны с тем, что драконовские меры, запланированные американским сенатом, ускорят процесс дедолларизации российской экономики.

«Здесь показателен тот момент, что в предыдущие несколько месяцев Россия практически полностью вышла из облигаций США. То есть, все-таки есть нежелание сильно вкладываться в какие-то американские активы в контексте того, что есть риск их заморозки и т. д. В этом плане переход на взаиморасчеты в рублях или каких-то других валютах с теми странами, с которыми будет взаимодействие, выглядит достаточно логичным», — говорит аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин.

Он напоминает, что об отказе от доллара говорилось уже неоднократно, и правительство РФ потихонечку движется к этой цели, но процесс не быстрый, и полностью отказаться от доллара во взаиморасчетах, наверное, все-таки не получится.

«Слишком много всего в мире торгуется в долларах. Опять же, есть контекст удобства, чтобы не делать двойных конвертаций. Есть уже некий устоявшийся порядок, который сложно нарушить», — поясняет эксперт.

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев также сомневается в возможности тотального отказа от доллара. До тех пор, пока доллар остается ключевой валютой резервирования, а также номинирования стоимости всех сырьевых активов, пока именно он стоит за самыми надежными облигациями в современной мировой экономике — казначейскими трежерис, отказаться от него не просто невозможно, но даже глупо, считает он.

«Сперва у американской валюты должен появиться очевидный и мощный конкурент. Отдаленно на подобную роль немного подходит китайский юань, особенно после запуска национальных золотых и нефтяных контрактов, номинированных в нем. Тем не менее, прежде чем он рискнет посоперничать с долларом, эти контракты должны стать гораздо ликвиднее. Сегодня объем торгов по ним оставляет желать лучшего», — рассуждает аналитик.

Валюты других развивающихся стран, по его мнению, не стоит даже и рассматривать, хотя бы потому, что их курсы подвержены влиянию слишком большего количества геополитических факторов. Яркий пример рубль, просевший на 5% всего за пару дней.

«При такой волатильности статус приемника доллара, даже в масштабах региональных рынков, ему явно не светит», — категоричен Деев.

Возможны варианты

Более оптимистично на перспективы рубля смотрит директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . Он отмечает несколько потенциальных направлений для активного развития расчетов в национальных валютах. Первое — сотрудничество России и Турции, которая также переживает не лучший период в отношениях с США, и испытывает серьезные трудности в экономике.

Здесь, скорее, будет доминировать рубль, отмечают эксперты, поскольку в текущей ситуации российская валюта выглядит несколько стабильнее турецкой, несмотря даже на провал последних дней. Кроме того, Турция принимает большое количество российских туристов.

Второе очевидное направление — Китай. Здесь больше шансов у юаня, который МВФ официально признал резервной валютой, в отличие от рубля, да и размер экономики у КНР больше. Юаню, конечно, пока тоже далеко до доллара, но он постепенно уже догоняет его в мировой торговле, отмечает Копейкин.

По его мнению, основной валютой расчетов рубль может стать на просторах СНГ. А вот Разуваев считает, что здесь правильнее создать какую-то наднациональную денежную единицу по типу евро.

Отказ от доллара в расчетах внутри Евразийского союза и СНГ, в первую очередь, между Россией, Белоруссией и Казахстаном, конечно, давно напрашивается. Но Москва хочет использовать для этого российскую валюту, а Лукашенко и Назарбаев категорически против, хотя ранее не возражали — Белоруссия в какой-то момент даже собиралась полностью переходит на российские рубли.

«Действительно переход на рубль в таких расчетах — это уступка по суверенитету. Ну, и нынешний российский рубль с его волатильностью — не самая лучшая валюта для международных расчетов», — поддерживает несговорчивых лидеров Разуваев.

Немцы отказались от марки в пользу евро, напоминает он. И считает, что в проектировании новой единой валюты надо взять за основу технологию создания евро — сначала безнал, потом наличные денежные единицы. Вообще, с точки зрения евразийской интеграции надо учиться у ЕС по многим вопросам, добавляет эксперт.

Еще одно перспективное направление для расчетов в национальных валютах — Ближний Восток, сектор исламских финансов. ЦБ сейчас активно работает над этим, готовится законодательная база. В мае в Казани ежегодно проходит исламский финансовый форум. Какая валюта будет лидировать в этом случае, сказать сложно, все будет решаться по ситуации, считают эксперты, но потихонечку и здесь будет происходить отказ от доллара.

Перспектива самого доллара, по мнению Разуваева, зависит от того, кто будет у власти в США.