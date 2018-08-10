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«Северный поток-2» назвали троянским конем Кремля
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Порошенко назвал «Северный поток — 2» троянским конём Кремля 

RT на русском 1 час назад
Фото: nordstream2
Президент Украины Пётр Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2».
«Северный поток — 2» — это троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это чёткие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза», — написал Порошенко в Facebook.
Также он призвал «европейских партнеров как можно быстрее избавиться обманчивых и пагубных кремлёвских чар и твёрдо отстаивать собственную энергетическую безопасность».
В апреле 2018 года председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «Северный поток — 2» троянским конём для Евросоюза.
В конце июля укладка первых труб «Северного потока — 2» началась в конце июля в Германии.
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