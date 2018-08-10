«Северный поток-2» назвали троянским конем Кремля

Порошенко назвал «Северный поток — 2» троянским конём Кремля

Президент Украины Пётр Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — это троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это чёткие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза», — написал Порошенко в Facebook.

Также он призвал «европейских партнеров как можно быстрее избавиться обманчивых и пагубных кремлёвских чар и твёрдо отстаивать собственную энергетическую безопасность».

В конце июля укладка первых труб «Северного потока — 2» началась в конце июля в Германии.