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Ослабление рубля ускорит инфляцию
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Ослабление рубля может ускорить инфляцию в России во II полугодии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Минэкономразвития ожидает, что ослабление рубля может ускорить инфляцию в России во II полугодии 2018 года. Об этом говорится в обзоре министерства "Картина инфляции. Август 2018 года".
"Еще одним фактором ускорения инфляции во второй половине года может стать произошедшее с начала августа ослабление рубля. Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию", — отмечает министерство.
При этом снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках является основным риском для продовольственной инфляции, считают в МЭР. В то же время низкий урожай зерновых в России с учетом рекордно высоких запасов сам по себе рисков не создавал, указывает министерство. "Дополнительный вклад в инфляцию со стороны указанного фактора может составить 0,2-0,3 п.п. в текущем году", — подсчитали в МЭР.

Инфляция в августе

Минэкономразвития ожидает, что в августе инфляция в РФ в месячном исчислении будет находиться на околонулевом уровне, возможна дефляция в 0,1%. При этом показатель в годовом выражении ускорится до 2,9-3,1%.
"По оценке Минэкономразвития России, помесячные темпы роста потребительских цен в августе будут находиться на околонулевом уровне (-0,1-0,0% м/м). При этом инфляция в годовом выражении увеличится до 2,9-3,1% г/г из-за низкой базы августа прошлого года, когда на потребительском рынке наблюдалась рекордная дефляция (-0,5% м/м)", — отмечается в материалах МЭР.
По данным Росстата, инфляция в июле в годовом выражении ускорилась до 2,5% по сравнению с 2,3% в июне.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ к концу 2018 года ускорится до 3,1%, а к концу 2019 года — до 4,3% на фоне повышения ставки НДС до 20%. При этом по мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция в 2020 году опустится ниже 4% — до 3,8% в годовом исчислении. Стабилизация инфляции на уровне таргета (4%) ожидается в 2021-2024 годах.
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