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ЦБ назвал причину падения рубля
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ЦБ назвал причину падения рубля 

Рамблер 3 часа назад
В пресс-службе Центрального банка России рассказали о причинах резкого падения рубля.
В ЦБ отметили, что таким образом российская валюта реагирует на вероятность введения против РФ новых санкций США.
"Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки", — отмечается в сообщении регулятора.
В Центральном банке подчеркнули, что следят за динамикой курса рубля и в случае необходимости могут предпринять меры для сдерживания его колебаний, например, за счет корректировки объемов покупки иностранных валют.
Накануне курс рубля по отношению к доллару на Московской бирже упал до минимума с осени 2016 года (66 рублей), а сегодня — до низшего показателя с августа того же года (67 рублей).
На прошлой неделе в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, который в случае принятия может запретить американцам покупку российского долга, а ряду крупнейших банков РФ — операции в США.
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