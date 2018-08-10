ЦБ назвал причину падения рубля

В ЦБ отметили, что таким образом российская валюта реагирует на вероятность введения против РФ новых санкций США.

"Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки", — отмечается в сообщении регулятора.

В Центральном банке подчеркнули, что следят за динамикой курса рубля и в случае необходимости могут предпринять меры для сдерживания его колебаний, например, за счет корректировки объемов покупки иностранных валют.

Накануне курс рубля по отношению к доллару на Московской бирже упал до минимума с осени 2016 года (66 рублей), а сегодня — до низшего показателя с августа того же года (67 рублей).