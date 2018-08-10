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Каучук поставляемый в Китай из Японии, США и ЕС будет облагаться антидемпинговыми пошлинами
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Каучук поставляемый в Китай из Японии, США и ЕС будет облагаться антидемпинговыми пошлинами 

ProComp.info 37 минут назад
Фото: ProComp.info
10 августа — Прокомпинфо. Министерство торговли Китая сообщило, что будет взимать антидемпинговые пошлины от 23,1% до 75,5% на галогенированный бутиловый каучук из Соединенных Штатов, Европейского Союза и Сингапура, начиная с 20 августа.
Министерство, ввело временные антидемпинговые пошлины на синтетический каучук из этих стран в апреле, заявив, что 75,5-процентный тариф будет применяться к американскому каучуку, произведенному Exxon Mobil и другими американскими компаниями.
Arlanxeo Belgium имеет тариф на 27,4 процента, в то время как Exxon Mobil Chemical и другие компании в ЕС — 71,9 процента.
Arlanxeo Singapore имеет тариф 23,1 процента, а другие сингапурские компании — 45,2 процента.
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