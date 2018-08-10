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Сергей Катырин: Причин для паники из-за санкций у бизнеса нет
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Сергей Катырин: Причин для паники из-за санкций у бизнеса нет 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Угроза введения новых американских санкций привела к заметным подвижкам на российских рынках. В то же время эксперты советуют относиться к этим ограничениям взвешенно и не впадать в преждевременную панику.
"Любые санкции отрицательно сказываются на бизнес-климате. Поэтому в Торгово-промышленной палате России попытки ограничить деловую активность по политическим мотивам считаются неприемлемыми. В то же время эти ограничения далеко не всегда достигают заявленной цели. Да и с целями нет полной ясности. В условиях постоянного ужесточения санкций мы работаем уже четвертый год. Но по итогам 2017 года товарооборот России с США — одной из стран-инициаторов такой политики — возрос почти на 14,5 процента. Так что надо четко разделять заявления и реальные результаты", — считает президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Российская экономика научилась жить в условиях санкций. Произошла диверсификация рынков, появились новые адреса поставок высокотехнологической продукции. Крупнейшие отечественные государственные и частные компании разработали собственные программы импортозамещения. Конечно, заявленные санкции могут привести к определенной коррекции их планов, но вряд ли изменения будут серьезными.
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