Россия нашла управу на Данию

«Северный поток» меняет маршрут: «Газпром» обошел Данию

«Северный поток — 2» могут пустить в обход Дании. Оператор проекта Nord Stream 2 подал заявку на альтернативный маршрут газопровода. На территорию Дании выпадает только 10% длины трубы, однако из-за того, что страна никак не может дать разрешение, судьба проекта оказалась под вопросом. Копенгаген играет на стороне Вашингтона, пытаясь получить выгоду от непростой для России и Германии ситуации, поэтому альтернативный путь — хороший выход, говорят эксперты.

Отмечается, что заявка подана на маршрут, проходящий через датскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ) к северо-западу от Борнхольма.

«Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании. Nord Stream 2 не останавливает процедуру по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в апреле 2017 года и подготовлена на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе успешного планирования и строительства существующего газопровода «Северный поток», — отмечается в сообщении.

Как поясняется, альтернативный маршрут протяженностью 175 км к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании, был представлен компанией «на основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы».

В Энергоагентстве Дании подтвердили получение заявки на прокладку «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту.

«Мы только что получили дополнительную заявку, и теперь нам предстоит изучить данный документ», — цитирует агентство ТАСС заявление энергоагентства Дании.

Дания — последняя страна, которая еще не выдала разрешение на прокладку новой трубы по дну Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне. Разрешение на то, чтобы новый газопровод прошел через их воды, уже дали Германия, Россия, Финляндия и Швеция.

Однако с Данией вышла заминка.

Страна специально под «Северный поток — 2» приняла закон, который позволяет ей рассматривать подобные проекты не только с точки зрения обычного природоохранного и прочего законодательства, но и с политических позиций. Против проекта возражают Украина и США.

«Киев рассчитывает на дальнейшее единство в вопросе противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2» как прямой угрозе энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран», — сообщали в пресс-службе украинского кабмина.

10 августа президент Украины Петр Порошенко написал в фейсбуке, что «Северный поток — 2» — это «троянский конь Кремля» против европейской энерго— и геополитической безопасности. Он также призвал европейских партнеров Украины «избавиться от обманчивых и гибельных кремлевских чар».

По неофициальной информации, давит на Копенгаген и Вашингтон, который заинтересован в вытеснении России с европейского газового рынка и поставках на него своего сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что ответа от Дании компания-оператор проекта Nord Stream 2 ожидает до конца второго квартала этого года.

Как заявлял еще в конце июня финдиректор «Северного потока — 2» Пол Коркоран в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне, укладка труб может начаться уже летом. «Мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели», — сказал он.

«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании», — говорил тогда топ-менеджер.

По его словам, изменение маршрута несильно повлияет на стоимость и сроки реализации проекта. Участок, который предполагается проложить в датских территориальных водах, составляет около 10% общей длинны газопровода. Можно начинать укладку труб на территории других стран, а потом вернуться к Дании.

«Строго говоря, строить «Северный поток — 2» в обход Дании не нужно. Нормы международного морского права позволяют провести нитку газопровода в исключительной экономической зоне этой страны, не получая при этом никакого согласия, поскольку оно в таких случаях не требуется, просто маршрут проляжет чуть дальше от берегов острова Борнхольм. Но для этого, безусловно, необходимо внести поправки в проектную документацию. Дания по факту сейчас блокирует дальнейшую реализацию проекта», — комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

На каникулы американские законодатели ушли, предварительно подготовив билль, согласно которому могут быть введены ограничения на любые инвестиции в энергетические проекты, связанные с Россией — таким образом, сейчас риски для партнеров «Газпрома» по Nord Stream 2 как никогда высоки.

«Вашингтон уже неоднократно давал понять, что новый газопровод его не устраивает и устраивать не может — с учетом перспектив наращивания объемов экспорта СПГ в ЕС в течение пяти лет. Дания же если и не играет в команде президента США Дональда Трампа, то уж очень активно ей подыгрывает, очевидно, ожидая получить некую выгоду от непростой ситуации, в которой сейчас оказался не только «Газпром», но и Германия», — указывает Антонов.

При этом, учитывая, что времени на торги сейчас нет, прокладка газопровода в обход Дании — хороший выход из ситуации, резюмирует эксперт.