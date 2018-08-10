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Трамп подготовил «подарок» для Турции
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Трамп в два раза повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции, чтобы они составили 20% и 50% соответственно.
"В том, что касается Турции, я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время, когда их валюта, турецкая лира, резко падает по отношению к нашему очень крепкому доллару! Пошлины на алюминий теперь составят 20%, на сталь — 50%. Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией!" — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.
Минфин США ранее ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.
Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".
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