Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС

Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции в рамках ЕАЭС

Россия не выполняет своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и недобросовестно конкурирует с партнерами по союзу. Об этом, как сообщает госагентство БелТА, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Гомсельмаш".

"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", — отметил Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что Россия упрекает американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это тема нашего еще разговора с президентом России", — сказал Лукашенко. "Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", — добавил президент Белоруссии.