Ещё
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.06
$
67.40
76.75
77.15
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.28
–0.11 Золото
1213.92
+0.07 РТС
1065.08
–0.42
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1443
–0.0212
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции в рамках ЕАЭС 

ТАСС 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия не выполняет своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и недобросовестно конкурирует с партнерами по союзу. Об этом, как сообщает госагентство БелТА, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Гомсельмаш".
"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", — отметил Лукашенко.
>> Россия может ограничить Белоруссии выдачу кредитов и поставки нефтепродуктов
Белорусский президент заявил, что Россия упрекает американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это тема нашего еще разговора с президентом России", — сказал Лукашенко. "Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", — добавил президент Белоруссии.
ТАСС: последние новости
Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут «Северного потока-2» в Дании Reuters: Россия может ограничить Белоруссии выдачу кредитов и поставки нефтепродуктов ЦБ прокомментировал падение курса рубля
Комментарии3  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе213
США могут заставить Россию отказаться от доллара386
Россия нашла управу на Данию40
Пенсионерам запретят продавать квартиры362
Американская ловушка: рубль ушел в пике386
Видео
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение