США заняли неясную позицию в торговых переговорах с Японией

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Японские официальные лица на этой неделе находятся в Вашингтоне, где проходит первый раунд министерских переговоров. Основное внимание, как ожидается, будет уделено доступу на рынки сельскохозяйственной продукции и автомобилей, пишет Asia Times.

Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Администрация президента США Дональда Трампа уже ввела пошлины на импорт стали и алюминия и грозит ввести тарифы в размере 25% на импорт автомобилей по соображениям национальной безопасности.

Вашигтон сигнализировал, что пошлины призваны оказать давление на страны с целью снижения торговых барьеров.

Однако есть некоторая неясность в отношении того, какова реальная переговорная позиция администрации Трампа. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, похоже, противоречит представлению о том, что заставить другие страны снизить тарифы — это конечная цель Белого дома.

Выступая перед американскими законодателями на недавнем слушании, Лайтхайзер настаивал на том, что предоставление освобождений в случае с пошлинами, введенными в соответствии с разделом 232 Закона о содействии торговле 1962 года, противоречит поставленной цели. Он отметил, что эта программа представляет собой долгосрочную протекционистскую политику, направленную на развитие отечественной промышленности, и она была бы неэффективной, если бы какая-либо страна получила освобождение от пошлин.

В этом отношении тарифы, установленные в соответствии с разделом 232, отличаются по своему назначению от пошлин, вводимых на широкий спектр китайского импорта. Последние явно направлены на то, чтобы заставить Пекин изменить свою промышленную политику, а не предназначены для защиты конкретных американских отраслей.

Ранее возникли вопросы о том, почему пошлины на металлы были наложены на стратегических союзников США, таких как Канада и Европа, по соображениям национальной безопасности.

На этом фоне неясно, что именно предложит Лайтхайзер на переговорах с министром по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.

По данными японской газеты «Майнити», двухдневные переговоры будут сосредоточены на возможности снижения японских пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции, включая говядину и соевые бобы.

Издание также отмечает, что Лайтхайзер будет призывать Мотэги начать переговоры по двустороннему торговому соглашению.

Как сообщали «Вести. Экономика», с момента обострения напряженности в торговых отношениях США с другими странами конфликты дали только один конкретный результат. Администрация Трампа смогла пересмотреть соглашение о свободной торговле с Южной Кореей, заставив Сеул пойти на уступки под угрозой пошлин на сталь и алюминий.

Но и вокруг этой успешной сделки сохраняется неопределенность в ожидании решения Вашингтона о том, следует ли вводить пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и автозапчастей. Южнокорейские законодатели заявляют, что не ратифицируют пересмотренное соглашение, если страна не получит освобождение от этих пошлин.