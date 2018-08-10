Ещё
США заняли неясную позицию в торговых переговорах с Японией
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.05
$
67.39
76.65
77.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.77
–0.38 Золото
1216.30
+0.13 РТС
1067.12
+0.33
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1425
–0.0230
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

США заняли неясную позицию в торговых переговорах с Японией 

Вести Экономика 8 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Японские официальные лица на этой неделе находятся в Вашингтоне, где проходит первый раунд министерских переговоров. Основное внимание, как ожидается, будет уделено доступу на рынки сельскохозяйственной продукции и автомобилей, пишет Asia Times.
Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA
Администрация президента США Дональда Трампа уже ввела пошлины на импорт стали и алюминия и грозит ввести тарифы в размере 25% на импорт автомобилей по соображениям национальной безопасности.
Вашигтон сигнализировал, что пошлины призваны оказать давление на страны с целью снижения торговых барьеров.
Однако есть некоторая неясность в отношении того, какова реальная переговорная позиция администрации Трампа. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, похоже, противоречит представлению о том, что заставить другие страны снизить тарифы — это конечная цель Белого дома.
Выступая перед американскими законодателями на недавнем слушании, Лайтхайзер настаивал на том, что предоставление освобождений в случае с пошлинами, введенными в соответствии с разделом 232 Закона о содействии торговле 1962 года, противоречит поставленной цели. Он отметил, что эта программа представляет собой долгосрочную протекционистскую политику, направленную на развитие отечественной промышленности, и она была бы неэффективной, если бы какая-либо страна получила освобождение от пошлин.
В этом отношении тарифы, установленные в соответствии с разделом 232, отличаются по своему назначению от пошлин, вводимых на широкий спектр китайского импорта. Последние явно направлены на то, чтобы заставить Пекин изменить свою промышленную политику, а не предназначены для защиты конкретных американских отраслей.
Ранее возникли вопросы о том, почему пошлины на металлы были наложены на стратегических союзников США, таких как Канада и Европа, по соображениям национальной безопасности.
На этом фоне неясно, что именно предложит Лайтхайзер на переговорах с министром по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.
По данными японской газеты «Майнити», двухдневные переговоры будут сосредоточены на возможности снижения японских пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции, включая говядину и соевые бобы.
Издание также отмечает, что Лайтхайзер будет призывать Мотэги начать переговоры по двустороннему торговому соглашению.
Как сообщали «Вести. Экономика», с момента обострения напряженности в торговых отношениях США с другими странами конфликты дали только один конкретный результат. Администрация Трампа смогла пересмотреть соглашение о свободной торговле с Южной Кореей, заставив Сеул пойти на уступки под угрозой пошлин на сталь и алюминий.
Но и вокруг этой успешной сделки сохраняется неопределенность в ожидании решения Вашингтона о том, следует ли вводить пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и автозапчастей. Южнокорейские законодатели заявляют, что не ратифицируют пересмотренное соглашение, если страна не получит освобождение от этих пошлин.
Вести Экономика: последние новости
Медведев: изменение пенсионной системы является болезненной, но необходимой мерой Медведев объяснил, что должны сделать США, что бы это уже считалось объявлением экономической войны ЦБ ожидает ускорения годовой инфляции в РФ в августе до 2,8-3%
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России89
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе667
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС88
Россия нашла управу на Данию63
США могут заставить Россию отказаться от доллара411
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение