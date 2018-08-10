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ВТО поддержала Россию в споре с ЕС
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ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по третьему энергопакету 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Всемирная торговая организация признала неправомерным предоставление преимуществ проектам поставок газа в ЕС не из России, сообщили в Минэкономразвития.
"Третейской группой признаны неправомерными… дискриминационные преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом "проектов общего интереса", в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации", — говорится в сообщении Минэкономразвития.
При этом ВТО не поддержала возражения России против требований третьего энергопакета по заделению добычи и транспортировки газа.
В "Газпроме" уже заявили, что компания довольна решением в части найденных нарушений со стороны Евросоюза. В компании ожидают, что ЕС устранит их и приведет законодательство в соответствие с требованиями ВТО.
В 2014 году Россия начала процедуру разбирательства в ВТО из-а применения Евросоюзом третьего энергопакета. В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения этого дела.
Третий энергопакет подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.
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