ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по третьему энергопакету

"Третейской группой признаны неправомерными… дискриминационные преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом "проектов общего интереса", в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

При этом ВТО не поддержала возражения России против требований третьего энергопакета по заделению добычи и транспортировки газа.

"Газпроме" уже заявили, что компания довольна решением в части найденных нарушений со стороны Евросоюза. В компании ожидают, что ЕС устранит их и приведет законодательство в соответствие с требованиями ВТО.

В 2014 году Россия начала процедуру разбирательства в ВТО из-а применения Евросоюзом третьего энергопакета. В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения этого дела.

Третий энергопакет подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.