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Правительство не будет повышать налоги для бизнеса
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Правительство не будет повышать налоги для бизнеса 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
«Никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит», — цитирует Антона Силуанова "РИА Новости". Как подчеркнул первый вице-премьер, налоговая система проходит корректировку, и ее новые параметры вступят в силу с 1 января следующего года. После этого в течение шести лет ничего меняться не будет.
Антон Силуанов также уточнил, что правительство готовит доклад по вопросу о сверхдоходах, появившихся у сырьевых компаний после изменения курса рубля. При этом изучаются все возможные последствия каких-либо изменений.
Ранее сообщалось о предложении помощника президента Андрея Белоусова изъять «сверхприбыли» у металлургических и нефтехимических компаний через повышение налогов, которое нашло поддержку у президента. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что президент согласился с необходимостью проработать этот вопрос и представить предложения.
По мнению сторонников идеи изъятия сверхдоходов сырьевых компаний, такой шаг мог бы пополнить бюджет на более чем на 500 миллиардов рублей. Однако предложение вызвало возражения в предпринимательском сообществе. Отмечалось, что сокращение доходов компаний может повлиять на их инвестиционную деятельность.
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