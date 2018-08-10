Правительство не будет повышать налоги для бизнеса

«Никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит», — цитирует Антона Силуанова "РИА Новости" . Как подчеркнул первый вице-премьер, налоговая система проходит корректировку, и ее новые параметры вступят в силу с 1 января следующего года. После этого в течение шести лет ничего меняться не будет.

Антон Силуанов также уточнил, что правительство готовит доклад по вопросу о сверхдоходах, появившихся у сырьевых компаний после изменения курса рубля. При этом изучаются все возможные последствия каких-либо изменений.

Ранее сообщалось о предложении помощника президента Андрея Белоусова изъять «сверхприбыли» у металлургических и нефтехимических компаний через повышение налогов, которое нашло поддержку у президента. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что президент согласился с необходимостью проработать этот вопрос и представить предложения.

По мнению сторонников идеи изъятия сверхдоходов сырьевых компаний, такой шаг мог бы пополнить бюджет на более чем на 500 миллиардов рублей. Однако предложение вызвало возражения в предпринимательском сообществе. Отмечалось, что сокращение доходов компаний может повлиять на их инвестиционную деятельность.