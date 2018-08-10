Еврокомиссия приветствует решение ВТО по третьему энергопакету

«Еврокомиссия приветствует решение ВТО, подтверждающее правомерность основных принципов третьего энергопакета ЕС», — приводит сообщение ЕК РИА Новости.

Там отметили, что Еврокомиссия «детально проанализирует решение», в частности «по ограниченному набору вопросов, по которым совместимость энергетической политики ЕС с (правилами. — RT) ВТО всё ещё не была признана».

Ранее Всемирная торговая организация в рамках спора Европейского союза и России по третьему энергопакету признала неправомерным предоставление «дискриминационных преимуществ» инфраструктурным проектам в случае поставки газа не из России.