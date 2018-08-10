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Еврокомиссия приветствует решение ВТО
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Еврокомиссия приветствует решение ВТО по третьему энергопакету 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Европейская комиссия приветствует решение Всемирной торговой организации (ВТО), «подтверждающее правомерность основных принципов третьего энергопакета ЕС».
«Еврокомиссия приветствует решение ВТО, подтверждающее правомерность основных принципов третьего энергопакета ЕС», — приводит сообщение ЕК РИА Новости.
Там отметили, что Еврокомиссия «детально проанализирует решение», в частности «по ограниченному набору вопросов, по которым совместимость энергетической политики ЕС с (правилами. — RT) ВТО всё ещё не была признана».
Ранее Всемирная торговая организация в рамках спора Европейского союза и России по третьему энергопакету признала неправомерным предоставление «дискриминационных преимуществ» инфраструктурным проектам в случае поставки газа не из России.
RT на русском: последние новости
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