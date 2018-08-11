СМИ: На Украине могут закончиться деньги на пенсии и зарплаты

По данным американского издания Bloomberg, счета, предназначенные для выплат зарплат госслужащим и пенсионных отчислений, упали до самого низкого уровня после Майдана.

Украине в скором времени может не хватить денежных средств для выплаты пенсии, сообщает агентство Bloomberg

По его данным, в настоящий момент уровень денежных средств на счетах у Министерства финансов для выплаты пенсий и зарплат в госсекторе является самым низким на за последние четыре года. Причиной тому служит тот факт, что городская казна не пополняется в соответствии с запланированной финансовой сметой.

Отмечается, что Украина обладает только двумя дополнительными источниками финансирования: продажа еврооблигаций и внешнее кредитование. Однако в связи с конфликтом Киева и Международного валютного фонда Минфин Украины вряд ли получит поддержку в ближайшее время.

При этом в финансовом ведомстве Украины отрицают неплатежеспособность страны.