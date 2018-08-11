Ещё
На Украине могут закончиться деньги на пенсии и зарплаты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.95
+0.07 Золото
1210.23
–0.10 РТС
1056.93
–0.63
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

СМИ: На Украине могут закончиться деньги на пенсии и зарплаты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Eugeny Astashenkov , Globallookpress
По данным американского издания Bloomberg, счета, предназначенные для выплат зарплат госслужащим и пенсионных отчислений, упали до самого низкого уровня после Майдана.
Украине в скором времени может не хватить денежных средств для выплаты пенсии, сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, в настоящий момент уровень денежных средств на счетах у Министерства финансов для выплаты пенсий и зарплат в госсекторе является самым низким на за последние четыре года. Причиной тому служит тот факт, что городская казна не пополняется в соответствии с запланированной финансовой сметой.
Отмечается, что Украина обладает только двумя дополнительными источниками финансирования: продажа еврооблигаций и внешнее кредитование. Однако в связи с конфликтом Киева и Международного валютного фонда Минфин Украины вряд ли получит поддержку в ближайшее время.
При этом в финансовом ведомстве Украины отрицают неплатежеспособность страны.
ТК «Звезда»: последние новости
Трамп рассказал об эффективности пошлин в отношении Китая Медведев: усиление санкций США мы будем расценивать как экономическую войну ЦБ объяснил колебания курса рубля
Комментарии4  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России388
«Если поезда в Россию отменят, случится коллапс»238
Российские банкоматы оказались под угрозой9
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе1055
«Нашла коса на камень». Трамп и новая торговая война
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение