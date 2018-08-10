Изъятые сверхдоходы предложили разделить

Компаниям предложили самим разработать способы изъятия сверхдоходов

Минпромторг предложил компаниям металлургической, горнодобывающей и химической отраслей разработать варианты изъятия сверхдоходов, которые будут наименее для них болезненны.

«Вопрос стоял так: что компаниям нужно, чтобы реализовать эту инициативу?», — рассказал источник «Интерфакса», говоря о совещании в Минпромторге, связанном с предложением помощника президента России Андрея Белоусова.

Ранее в пятницу стало известно, что на совещании также сообщалось, что список компаний, которые столкнутся с дополнительной фискальной нагрузкой, может расшириться.

В четверг помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять у крупных металлургических и химических компаний сверхдоходы за 2017 год. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин поручил кабмину проработать эту идею.