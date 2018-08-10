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Изъятые сверхдоходы предложили разделить
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Компаниям предложили самим разработать способы изъятия сверхдоходов 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг предложил компаниям металлургической, горнодобывающей и химической отраслей разработать варианты изъятия сверхдоходов, которые будут наименее для них болезненны.
«Вопрос стоял так: что компаниям нужно, чтобы реализовать эту инициативу?», — рассказал источник «Интерфакса», говоря о совещании в Минпромторге, связанном с предложением помощника президента России Андрея Белоусова.
Ранее в пятницу стало известно, что на совещании также сообщалось, что список компаний, которые столкнутся с дополнительной фискальной нагрузкой, может расшириться.
В четверг помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять у крупных металлургических и химических компаний сверхдоходы за 2017 год. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин поручил кабмину проработать эту идею.
Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса.
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