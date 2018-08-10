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Позиция ВТО может осложнить дискриминацию газа РФ
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Позиция ВТО может осложнить дискриминацию российского газа, считает эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Позиция Всемирной торговой организации (ВТО) по энергетическому спору России с ЕС может осложнить дальнейшую дискриминацию российского газа в Европе, но решение организации не стоит переоценивать, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Правительство РФ в 2014 году решило оспорить в ВТО применение ЕС правил третьего энергопакета. По мнению РФ, меры регулирования на газовом и энергетическом рынке ЕС, которые и устанавливает третий энергопакет, приводили к дискриминации российского газа и проектов "Газпрома" в регионе, в частности, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.
Ранее в пятницу был опубликован доклад третейской группы ВТО, в рамках которого вынесено решение по спору России с ЕС и его государствами-членами о правомерности отдельных мер энергетической политики Евросоюза. Минэкономразвития РФ со своей стороны заявило, что ВТО поддержала Россию в ключевых моментах спора.
"Я бы не стал переоценивать это решение, так как извлечь из него практические выгоды будет не просто", — сказал РИА Новости Гривач.
"Газпром" вышел из проблемных активов. Система TEN (трансъевропейская сеть) заменена на другую дискриминационную практику поддержки — "проекты общего интереса", в список не попал ни один проект, связанный с поставками российского газа, а конкурентам выделяются многомиллионные субсидии", — отметил он.
"С другой стороны, позитивным моментом является тот факт, что часть действий ЕС были официально признаны дискриминационными и это вероятно осложнит жизнь сторонникам принятия новых дискриминационных мер в отношении российского газа в Европе", — пояснил эксперт.
В качестве примера он привел попытки ЕК распространить нормы третьего энергопакета за пределы юрисдикции ЕС для противодействия строительству" Северного потока-2". "Но это не значит, что попытки создать преграды прекратятся, учитывая давление со стороны США и действия их сателлитов внутри ЕС по противодействию энергетическому сотрудничеству России и Европы", — сказал Гривач.
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