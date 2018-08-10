Кисляк: Американцы пилят сук, на котором сидят

США пора задуматься о последствиях санкций для их собственной экономики. Американцы начинают терять ощущение предсказуемости. Они по-прежнему очень влиятельны, но у них уже есть соперники и будут появляться новые. Так прокомментировал введение новых санкций в отношении России бывший посол России в США, член Совета Федерации Сергей Кисляк в программе «60 минут».

"В США укоренился стереотип, что Россия бросает Америке вызов, и это угроза для страны. Главная задача американцев — сдержать Россию. Наши отношения развиваются плохо, и это вина американской администрации и ее восприятия мира", — пояснил Сергей Кисляк.

По его мнению, не стоит ждать изменений и в ноябре, после промежуточных выборов.

Однако до полного разрыва отношений, по мнению дипломата, не дойдет, ведь у американцев тоже есть серьезные компании, которые работают на российском рынке. Им придется подумать, как они будут здесь работать в условиях экономической войны.

"К сожалению, то, что происходит сейчас, вписано в закон, который сковывает президента, даже если бы он хотел действовать мягче. Но все-таки я не думаю, что Трамп настроен на такой сценарий", — отметил Кисляк.

Сенатор также обратил внимание на то, что под давлением США находится не только Россия, но и многие другие страны, к примеру Турция и Канада. Перед Россией же сейчас стоит непростая задача: сделать так, чтобы и в условиях давления экономика продолжала стабильно развиваться. И сил для этого вполне достаточно, уверен дипломат. «Россия преодолеет все это и будет развиваться несмотря ни на что», — заявил он.