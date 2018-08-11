Россию ждут «сокрушительные» санкции, предусмотренные жестким сенатским законопроектом. Если его примут

После объявления Вашингтоном новых санкций в отношении России за предположительное отравление в Великобритании экс-агента, в процессе разработки находится ряд более масштабных и обязательных ограничительных мер — если Конгресс сможет их принять.

И некоторые эксперты считают, что законопроект, предусматривающий эти меры, скорее всего, будет принят в качестве закона до промежуточных выборов.

В среду российская газета «Коммерсантъ» опубликовала текст внесенного американскими сенаторами проекта «Акта о защите американской безопасности от Кремлевской агрессии 2018 года» (DASKAA), в котором изложены подробности масштабных санкций в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, российского госдолга, олигархов и госбанков. В законопроекте также предлагается принять дополнительные меры по защите альянса НАТО и говорится о необходимости подготовки американскими спецслужбами доклада о собственных активах президента Владимира Путина

В случае принятия законопроекта американским компаниям будет полностью запрещено покупать российские долговые ценные бумаги, будут введены санкции в отношении российских государственных банков и потенциально (в рамках второй волны санкций) будет введен запрет на инвестиции в нефтяной сектор страны, что может вызвать особое противодействие со стороны Евросоюза

Эксперты по санкциям называют эти меры «крайними» и «ядерными» («адскими»), а также более масштабными и более эффективными, чем предыдущие санкции, введенные с целью воспрепятствовать вмешательству России в выборы.

Хотя перед окончательным голосованием эти санкции, вероятно, будут активно обсуждаться, и в них будут внесены поправки, ограничительные меры, указанные в законопроекте, как ожидается, станут более мощным инструментом против Москвы.

«Документ свидетельствует о решимости пойти дальше, чем ранее, в стремлении нанести ущерб России», — написала в аналитической записке в среду Лиза Ермоленко, экономист отдела европейских стран с развивающимися рынками банка «Барклайз″ (Barclays Plc).

Предыдущие санкции оказались неэффективными

Шесть сенаторов (три республиканца и три демократа) во главе с республиканцем Линдси Грэмом (Lindsey Graham) подготовили законопроект DASKAA, целью которого, по словам Грэма, является „введение сокрушительных санкций и принятие прочих мер против путинской России, пока он [Путин] не перестанет вмешиваться в избирательный процесс в США, не прекратит кибератаки на инфраструктуру США, не освободит Украину от присутствия России и не откажется от попыток вызвать хаос в Сирии“.

Грэм также признал, что предыдущий закон о санкциях не смог предотвратить вмешательство в выборы России, которая, по словам представителей служб национальной безопасности, сейчас готовит вмешательство в промежуточные выборы 2018 года.

»Если закон ограничит доступ ко всем российским государственным и коммерческим банкам, тесно связанным с правительством или олигархами, близкими к Владимиру Путину и его режиму, он будет иметь смысл, — сказала Эвелин Фаркас (Evelyn Farkas), бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и стран Евразии. — Он фактически позволил бы внести целый ряд банков в «черный список″».

Санкции в отношении энергетического сектора вызовут противодействие

Какова наиболее спорная часть законопроекта DASKAA? Санкции в отношении энергетического сектора. В законопроекте предусмотрено введение санкций «против заключения сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты, поддерживаемых российскими государственными компаниями или компаниями с государственным участием», что, по мнению экспертов, является проблемой для американских энергетических компаний и против чего, вероятно, будет вестись активная лоббистская работа. Нефть и газ обеспечивают около 40% доходной части российского бюджета.

Возможно, что из-за санкций в энергетическом секторе, чреватых серьезными последствиями, законопроект будет обречен на провал, считает Брайан О'Тул (Brian O'Toole), старший вице-президент банка BB&T Bank и исполнительный директор по борьбе с отмыванием денег в отделе координации санкций.

«Я просто не вижу, как мы могли бы это эффективно сделать, — сказал О'Тул в интервью телеканалу CNBC по телефону. — Мы, наверное, могли бы заставить американские компании выйти (из проектов), но действительно ли мы собираемся идти дальше и вводить санкции против [международных нефтяных компаний] «Эни″ (ENI) и „Би-Пи″ (BP), „Шелл″ ( Shell ) в России? Это не реально“. Самой „Би-Пи“ принадлежат 20% акций российского нефтяного гиганта “Роснефть»

Но для того, чтобы провести законопроект, эти санкции, скорее всего, будут смягчены или изменены, добавил О'Тул, разделяющий мнение многих комментаторов, согласно которому законопроект DASKAA может оказаться максимально жестким, радикальным эффективным за счет содержащихся в нем положений о российских облигациях.

«В законопроект включены положения о введении жестких и потенциально эффективных санкций — в том числе в отношении госдолга России. Он также позволит перекрыть канал для потоков российских денежных средств, полученных преступным путем, поскольку он требует раскрытия информации о сделках с элитной недвижимостью, — говорит бывший посол США Дэн Фрид (Dan Fried), который при президентах Клинтоне и Буше был старшим директором Совета национальной безопасности и оказывал помощь в выработке политики НАТО. — Содержащиеся в нем положения о санкциях в энергетическом секторе более проблематичны, но в целом документ подготовлен хорошо».

В среду произошел обвал рубля на фоне сообщений о введении исполнительной властью отдельных санкций против России за то, что она, как признали США, виновна в отравлении бывшего агента разведки Сергея Скрипаля в Великобритании в марте (Кремль эти обвинения решительно отрицает). Рубль обрушились до почти двухлетнего минимума, и произошел обвал на российском фондовом рынке, что свидетельствует об опасениях рынка в связи с возможными событиями.

Москва в резкой форме отреагировала на сообщения о санкциях, назвав их «незаконными» и «драконовскими». Конкретных комментариев в отношении DASKAA Кремль пока не дает.

Эти действия США отчасти были предприняты под влиянием ответной реакции на вызвавший полемику саммит президента Дональда Трампа с Путиным, состоявшийся в столице Финляндии Хельсинки. Тогда Трамп, судя по всему, согласился с российским президентом, отрицавшим вмешательство России в выборы.

Конгресс берет на себя инициативу

«Этот законопроект является последним примером более активного участия Конгресса во внешней политике, что вызвано опасениями конгрессменов в связи с некоторыми политическими наклонностями президента Трампа, — отметил Джон Хербст (John Herbst), директор Центра Евразии в Атлантическом Совете. — Как минимум, он стремится ограничить возможности президента пойти на необоснованные уступки Кремлю или ослабить наш альянс НАТО».

Поскольку Конгресс в настоящее время находится на летних каникулах, голосование по законопроекту в обеих палатах состоится лишь через несколько недель, и неясно, поддержит ли его Белый дом. Но судя по характеру, по формулировкам законопроекта, представители обеих партий действительно хотят предпринять в отношении России решительные и жесткие ответные меры.

Вопрос сегодня состоит в том, какие санкционные действия могут с большой вероятностью быть приняты в виде закона, и насколько радикальными и жесткими они будут, говорит Тимоти Эш (Timothy Ash), главный стратег по операциям с государственными долговыми инструментами на развивающихся рынках из компании «Блюбэй Ассет Мэнеджмент» (Bluebay Asset Management). Он упомянул санкции, введенные Конгрессом шестого апреля, которые нанесли удар по ряду представителей ближайшего окружении Путина, после чего обрушили российские фондовые рынки.

«Сам побудительный момент, растущая инициатива, стоящие за этими разными законопроектами, означают растущую вероятность того, что что-нибудь будет принято».

«Нам следует ожидать неожиданного, исходить из того, что ни одна российская структура [или] олигарх от санкций не застрахованы. Но что принятые меры могут быть жесткими, радикальными, и последствия будут ощутимы и на рынках в России, и за ее пределами».