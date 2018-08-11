Пенсии россиян могут пересчитать

Эксперты Академии труда и социальных отношений совместно с Высшей школой экономики предложили новую формулу для расчета размера пенсии. Инновационный метод может заменить установленную балльную систему.
Авторы проекта предложили рассчитывать пенсии по формуле, которая учитывает заработок и стаж, сообщает РБК.
С точки зрения экспертов, этот подход «обеспечит баланс за счет ограничения размеров пенсий максимальной суммой» и, тем самым, «ограничит права только высокооплачиваемых работников».
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости проведения пенсионной реформы. Он назвал повышение пенсионного возраста болезненной, но необходимой мерой и сравнил её с горьким лекарством.