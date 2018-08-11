В России готовятся новые пенсионные изменения

Экономисты предложили заменить балльную систему пенсий на расчеты, учитывающие заработок и стаж. Такой подход «обеспечивает баланс за счет ограничения размеров пенсий максимальной суммой» и «ограничивает права только высокооплачиваемых работников», считают авторы экспертного доклада, сообщает РБК.

В нем отмечается, что новую формулу можно «настроить» таким образом, что наработать полную пенсию можно будет по достижении более высокого, чем сейчас, пенсионного возраста.

«Формула, рассчитываемая на основе средней продолжительности трудовой деятельности, сможет учитывать сложившиеся в Российской Федерации социально-экономические реалии и готовность/неготовность (физическую, профессиональную, моральную, социальную) граждан к более продолжительной трудовой деятельности», — цитирует издание экономистов.

По балльной формуле, которая работает с 2015 года, каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах, которые суммируются к выходу на пенсию, а затем умножаются на стоимость балла. Она устанавливается правительством ежегодно, сейчас составляет 81,5 руб. К полученной сумме прибавляется фиксированная выплата — сейчас она составляет 4982 руб. Все вместе — размер будущей страховой пенсии.