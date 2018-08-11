Ещё
В России готовятся новые пенсионные изменения
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.21
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

В России готовятся новые пенсионные изменения 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Reuters
Экономисты предложили заменить балльную систему пенсий на расчеты, учитывающие заработок и стаж. Такой подход «обеспечивает баланс за счет ограничения размеров пенсий максимальной суммой» и «ограничивает права только высокооплачиваемых работников», считают авторы экспертного доклада, сообщает РБК.
Ранее о пересмотре балльной системы говорила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Доклад подготовлен проректором Академии труда и социальных отношений, бывшим замминистра здравоохранения и социального развития Александром Сафоновым, советником председателя Центробанка Юрием Воронин и профессором факультета социальных наук Высшей школы экономики Евгением Гонтмахером.
В нем отмечается, что новую формулу можно «настроить» таким образом, что наработать полную пенсию можно будет по достижении более высокого, чем сейчас, пенсионного возраста.
«Формула, рассчитываемая на основе средней продолжительности трудовой деятельности, сможет учитывать сложившиеся в Российской Федерации социально-экономические реалии и готовность/неготовность (физическую, профессиональную, моральную, социальную) граждан к более продолжительной трудовой деятельности», — цитирует издание экономистов.
По балльной формуле, которая работает с 2015 года, каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах, которые суммируются к выходу на пенсию, а затем умножаются на стоимость балла. Она устанавливается правительством ежегодно, сейчас составляет 81,5 руб. К полученной сумме прибавляется фиксированная выплата — сейчас она составляет 4982 руб. Все вместе — размер будущей страховой пенсии.
Комментарии152
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США берут рубль на прицел
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Запрет на доллар. Могут ли компании в РФ перейти на евро?
Пенсионерам запретят продавать квартиры399
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США609
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение