«Экономическая война»: чем Россия может ответить США? 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого заповедника на Камчатке ответил на вопрос одного из сотрудников о новых американских санкциях. По его словам, это объявление экономической войны, на которое надо будет реагировать.
Дмитрий Медведев председатель Правительства РФ «Если последует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, это можно назвать совершенно прямо: это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами. Наши американские друзья должны это понимать».
Каким может быть ответ Москвы на первый пакет американских санкций по делу Скрипалей, который вступит в силу 22 августа? Версия гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова:
Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам «Мы могли бы ответить определенными ограничениями на деятельность американских высокотехнологичных компаний на территории Российской Федерации. Скажем, продолжить давление на Microsoft, на других американских производителей программного обеспечения. Если санкции будут расширяться, если, например, будет все-таки принята резолюция конгресса, которая блокирует деятельность российских государственных банков на территории Соединенных Штатов, и запрещает операции с российским долгом, то, в принципе, мы можем направить свое давление на деятельность тех американских финансовых или консалтинговых институтов, которые довольно активно представлены на территории России. Я не знаю, скажем, есть Citibank — это российский банк, но с американским капиталом. Есть большая четверка. Это транснациональные компании. Понятно, что там роль Соединенных Штатов вполне значительна. Конечно, можно создать дополнительные сложности для их работы здесь и это в какой-то степени можно считать симметричным ответом».
Основной торговый партнер Россия — все-таки Европа, пространства для антисанкций в отношениях с США не так уж и много. Возможно ли как вариант ответа сокращение зависимости от доллара? Об этом рассуждает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев:
Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН «Американские санкции рассчитаны на некоторые волну, на то, что к ним присоединятся и европейские союзники. В современных условиях европейцы могут занять двойственную позицию. С одной стороны и с другой стороны, потому что Америка тоже против них ведет экономическую войну, и они прекрасно понимают, что санкционная война против России косвенно бьет и по ним, поэтому здесь они могут начать упираться. В принципе, у нас есть еще маневр, связанный с уходом постепенно в евро зону, и это фактор, может быть, сегодня усиления Европы, то есть позиций Евросоюза. Евросоюз, возможно, именно это будет даже приветствовать косвенно. Вот здесь начинается, действительно, проблема сложной структурной перестройки. Но этот маневр возможен. Ну, и дальше все то, что говорилось постоянно в Йоханнесбурге и так далее. Это наше укрепление БРИКС и развитие торгово-экономических связей с Индией, с Китаем, с другими странами. Этот маневр, самое главное, требует политического составляющего».
10 августа на фоне последних новостей доллар впервые с ноября 2016 года поднялся выше 67 рублей.