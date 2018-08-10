«Экономическая война»: чем Россия может ответить США?

10 августа на фоне последних новостей доллар впервые с ноября 2016 года поднялся выше 67 рублей.

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Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий для Турции

«Это эмоции, и они могут закончиться в любой момент». Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту?