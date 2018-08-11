Жириновский поддержал идею по изъятию в бюджет сверхдоходов компаний

"Алросы" и "Сибура". Ранее Белоусов в письме, адресованном Владимиру Путину , предложил, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, изъятие сверхдоходов у 14 компаний может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля"

"Мы поддерживаем идею помощника президента Белоусова об изъятии 500 млрд рублей. Эту сумму можно даже увеличить. У нашей страны огромные ресурсы. Но не всегда они обогащают народ России, огромные деньги каждый год утекают из нашей экономики. Эти средства нужно направить на развитие страны", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.