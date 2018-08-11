Ещё
Жириновский поддержал идею по изъятию в бюджет сверхдоходов компаний
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Жириновский поддержал идею по изъятию в бюджет сверхдоходов компаний 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поддержал предложение помощника президента РФ Андрея Белоусова по изъятию в бюджет дополнительных доходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений.
Ранее Белоусов в письме, адресованном Владимиру Путину, предложил, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, изъятие сверхдоходов у 14 компаний может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".
"Мы поддерживаем идею помощника президента Белоусова об изъятии 500 млрд рублей. Эту сумму можно даже увеличить. У нашей страны огромные ресурсы. Но не всегда они обогащают народ России, огромные деньги каждый год утекают из нашей экономики. Эти средства нужно направить на развитие страны", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсии россиян могут пересчитать99
США берут рубль на прицел2
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту25
Запрет на доллар. Могут ли компании в РФ перейти на евро?50
Пенсионерам запретят продавать квартиры399
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение