Жириновский захотел «отнять» сверходоходы компаний

Жириновский тоже хочет изымать сверхдоходы компаний

По мнению Жириновского, эту сумму можно даже увеличить. "У нашей страны огромные ресурсы. Но не всегда они обогащают народ России , огромные деньги каждый год утекают из нашей экономики. Эти средства нужно направить на развитие страны", — приводит слова лидера ЛДПР РИА Новости

"Алросы" и "Сибура". Помощник президента РФ Андрей Белоусов направил Владимиру Путину письмо, в котором предложил, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности. Изъятие сверхдоходов у 14 компаний, по мнению Белоусова, может принести бюджету до 500 миллиардов рублей в год. Такие дополнительные доходы можно было бы получить от "Норникеля"

Путин с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний согласился, но решение пока не принято.