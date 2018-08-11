Быстрому падению курса рубля нашли объяснение

Названы причины падения курса рубля

Еще одним фактором ослабления национальной валюты могло стать погашение внешнего долга на 37,6 миллиарда долларов. «Таким образом, сохраняется потенциал для ослабления рубля (в момент объявления санкций может сформироваться спекулятивное движение)», — заключили аналитики.

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