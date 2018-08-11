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Турция решила рассчитаться с Россией местной валютой
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Турция перейдет на расчеты в нацвалюте с партнерами, заявил Эрдоган 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина, заявил президент страны Тайип Эрдоган на фоне кризиса в турецко-американских отношениях.
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Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.
Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
"Мы готовимся перейти на расчеты в нацвалюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина. Если страны Европы тоже захотят избавиться от оков доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты", — сказал Эрдоган, выступая в городе Ризе. Его цитирует агентство Anadolu.
По его словам, Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций.
"Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары. Любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это", — сказал Эрдоган.
Турция поставила перед собой амбициозные цели и уверенно движется к их достижению, она устойчива к любым потрясениям и угрозам, отметил президент. "Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом. Открыто заявляю об этом. Турция не изменит свою политику по Сирии и Ираку", — сказал Эрдоган.
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