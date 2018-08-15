Подсчитаны потери американцев от кризиса 2008 года

Финансовый кризис обошелся каждому американцу в $70 тысяч

США так и не смогли восстановить темпы роста, утраченные в результате мирового финансового кризиса 2008 г. и вызванной им рецессии. Десять лет спустя американские домохозяйства все еще несут убытки от кризиса, пишет Bloomberg

Как показало исследование Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско, ВВП США остается значительно ниже уровня, который подразумевала тенденция 2007 г., и маловероятно, что экономика когда-либо сможет наверстать упущенное.

По оценкам ФРБ, кризис обойдется среднему американцу в $70 тыс. дохода на протяжении жизни.

"Без крупных неблагоприятных финансовых шоков 2007 и 2008 годов динамика ВВП была бы совсем другой", — написали Регис Барнишон и его соавторы.

По их подсчетам, удар по росту был на 7 процентных пунктов сильнее, чем это было бы в случае мягкой рецессии, которая, по их мнению, произошла бы без финансового кризиса.

Они подсчитали потерю дохода на протяжении жизни, взяв за основу ВВП на душу населения в 2007 г. и вычитая 5% в год для расчета текущего показателя.

Как сообщали "Вести. Экономика", согласно предварительным данным министерства торговли ВВП США во II квартале вырос на 4,1% в пересчете на годовые темпы, максимальными темпами с III квартала 2014 г.

Согласно обновленному экономическому прогнозу CBO реальный ВВП (с поправкой на инфляцию) в этом году увеличится на 3,1% после подъема на 2,2% в 2017 г.