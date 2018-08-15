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Подсчитаны потери американцев от кризиса 2008 года
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Финансовый кризис обошелся каждому американцу в $70 тысяч 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: EPA
США так и не смогли восстановить темпы роста, утраченные в результате мирового финансового кризиса 2008 г. и вызванной им рецессии. Десять лет спустя американские домохозяйства все еще несут убытки от кризиса, пишет Bloomberg.
Как показало исследование Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско, ВВП США остается значительно ниже уровня, который подразумевала тенденция 2007 г., и маловероятно, что экономика когда-либо сможет наверстать упущенное.
По оценкам ФРБ, кризис обойдется среднему американцу в $70 тыс. дохода на протяжении жизни.
"Без крупных неблагоприятных финансовых шоков 2007 и 2008 годов динамика ВВП была бы совсем другой", — написали Регис Барнишон и его соавторы.
По их подсчетам, удар по росту был на 7 процентных пунктов сильнее, чем это было бы в случае мягкой рецессии, которая, по их мнению, произошла бы без финансового кризиса.
Они подсчитали потерю дохода на протяжении жизни, взяв за основу ВВП на душу населения в 2007 г. и вычитая 5% в год для расчета текущего показателя.
Как сообщали "Вести. Экономика", согласно предварительным данным министерства торговли ВВП США во II квартале вырос на 4,1% в пересчете на годовые темпы, максимальными темпами с III квартала 2014 г.
Бюджетное управление Конгресса США (CBO) ожидает, что экономический рост в США ускорится в этом году, после чего замедлится в 2019 г. до уровня значительно ниже целевого показателя администрации президента Дональда Трампа в 3%, поскольку действие фискальных стимулов ослабевает.
Согласно обновленному экономическому прогнозу CBO реальный ВВП (с поправкой на инфляцию) в этом году увеличится на 3,1% после подъема на 2,2% в 2017 г.
"В 2019 г. темпы роста ВВП снизятся до 2,4% согласно прогнозу управления, так как замедляется рост инвестиций бизнеса и государственных закупок", — заявил директор CBO Кит Холл.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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