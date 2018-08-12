Россия разработала ответные меры на санкции США

Россия нашла «противовес» американским санкциям

Россия уменьшит долю финансового вложения в американские ценные бумаги и увеличит количество расчетов в национальной валюте. Это станет ответной мерой на новые американские санкции. Об этом в эфире телеканала «Россия‐1» заявил первый вице‐премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов

«Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте», — сказал Силуанов.

В среду, 8 августа, США заявили о введении новых санкций в отношении Москвы в связи с якобы имеющим место быть использованием химоружия в английском Солсбери. Они начнут действовать с 22 августа 2018 года и будут разделены на два этапа. Первый пакет полностью остановит ввоз в Россию электронных устройств и комплектующих к ним из США, второй вступит в силу, если Россия не заявит о том, что больше химоружие она применят не будет.