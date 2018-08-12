Минфин России ожидает профицит бюджета на уровне 1,5—2% ВВП 

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5—2% ВВП.
Об этом он сказал в интервью в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Растёт профицит бюджета. Хочу сказать, что у нас в этом году вместо ожидаемого дефицита бюджета — 1,5% ВВП, как изначально по закону было предусмотрено, мы ожидаем наоборот 1,5—2% ВВП профицита бюджета», — цитирует министра ТАСС.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выполнение майского указа и обеспечение макроэкономической стабильности должны оставаться приоритетами для проекта бюджета на 2019 год.
Центробанк также дал прогноз по валовому внутреннему продукту России. По оценкам регулятора, в третьем—четвёртом кварталах 2018 года годовой темп прироста ВВП составит 1,5—2%.