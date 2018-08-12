Минфин ожидает профицита бюджета на уровне 1,5-2% ВВП в 2018 году

"Растет профицит бюджета. Хочу сказать, что у нас в этом году вместо ожидаемого дефицита бюджета — 1,5% ВВП, как изначально по закону было предусмотрено, мы ожидаем наоборот 1,5-2% ВВП профицита бюджета", — поделился прогнозом глава Минфина.