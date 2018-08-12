Ещё
Минфин ожидает профицита бюджета на уровне 1,5-2% ВВП в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Минфин ожидает профицита бюджета на уровне 1,5-2% ВВП в 2018 году 

ТАСС 27 минут назад
МАГАДАН, 12 августа. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5-2% ВВП, вместо предусмотренного законом дефицита. Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
"Растет профицит бюджета. Хочу сказать, что у нас в этом году вместо ожидаемого дефицита бюджета — 1,5% ВВП, как изначально по закону было предусмотрено, мы ожидаем наоборот 1,5-2% ВВП профицита бюджета", — поделился прогнозом глава Минфина.
ТАСС: последние новости
Reuters: Россия может ограничить Белоруссии выдачу кредитов и поставки нефтепродуктов Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции в рамках ЕАЭС Медведев: обсуждение пенсионного закона продолжается
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силуанов предупредил об опасности доллара125
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей5
Россиян предостерегли от покупки валюты424
На Украине сделали неожиданное признание о «Северном потоке — 2»11
В России готовятся новые пенсионные изменения419
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение