Минфин ожидает профицита бюджета на уровне 1,5-2% ВВП в 2018 году 

МАГАДАН, 12 августа. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5-2% ВВП, вместо предусмотренного законом дефицита. Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
"Растет профицит бюджета. Хочу сказать, что у нас в этом году вместо ожидаемого дефицита бюджета — 1,5% ВВП, как изначально по закону было предусмотрено, мы ожидаем наоборот 1,5-2% ВВП профицита бюджета", — поделился прогнозом глава Минфина.