Ещё
Берлин предупредил о катастрофических последствиях торговой войны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Берлин предупредил о катастрофических последствиях торговой войны 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глобальная торговая война приведет к катастрофическим последствиям для мировой экономики, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
«Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность», — передает его слова Deutsche Welle.
По его словам, от торговой войны в первую очередь пострадают потребители, так как столкнутся с подорожанием товаров.
Он считает, что политики «не имеют права подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия», вместо этого Алтмайер предлагает добиваться более низких пошлин и открытых международных рынков. Также он призывает бороться с протекционизмом.
Одновременно он раскритиковал санкции США против Ирана, которые отрицательно скажутся на немецком бизнесе в этой стране.
«Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами и поэтому поддерживаем Венское ядерное соглашение, чтобы Иран не производил атомное оружие», — заявил он.
В конце июля Альтмайер после завершения встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтоне заявлял, что достигнутый на переговорах прогресс позволит избежать торговой войны и сохранить миллионы рабочих мест.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин анонсировал строительство глубоководного порта на Каспии Кабмин доложит о сверхдоходах ряда отраслей На Украине признали «Северный поток – 2» экономическим проектом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти определились с изъятием денег у крупного бизнеса69
Раскрыта судьба банковских счетов россиян29
Путин анонсировал новый масштабный строительный проект177
На Украине сделали неожиданное признание о «Северном потоке — 2»13
Россиян предостерегли от покупки валюты424
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение