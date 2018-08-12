Берлин предупредил о катастрофических последствиях торговой войны

Глобальная торговая война приведет к катастрофическим последствиям для мировой экономики, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

«Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность», — передает его слова Deutsche Welle

По его словам, от торговой войны в первую очередь пострадают потребители, так как столкнутся с подорожанием товаров.

Он считает, что политики «не имеют права подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия», вместо этого Алтмайер предлагает добиваться более низких пошлин и открытых международных рынков. Также он призывает бороться с протекционизмом.

Одновременно он раскритиковал санкции США против Ирана, которые отрицательно скажутся на немецком бизнесе в этой стране.

«Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами и поэтому поддерживаем Венское ядерное соглашение, чтобы Иран не производил атомное оружие», — заявил он.