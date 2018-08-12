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В Минфине не планируют изымать часть доходов у бизнеса
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В Минфине не планируют изымать часть доходов у бизнеса 

ТАСС 55 минут назад
МАГАДАН, 12 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не намерено предлагать бизнесу «делиться» с государством частью своих доходов. Тем не менее, государство должно работать над тем, чтобы бизнес вкладывал свои ресурсы в развитие производства и создание новые рабочих мест на территории РФ. Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.
"Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это благотворительные акции, это социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем, — отметил Силуанов. — Что важнее: получить ресурс и потерять доверие, или все-таки сохранить доверие, стабильность, но те дополнительные ресурсы, полученные от девальвации рубля, все-таки будут работать в экономике в этих предприятиях?"
"Вопрос в том, как этими средствами предприятия распоряжаются, — добавил министр. — Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно, а если они вкладываются в производство, в новые рабочие места? Вот о чем надо говорить, не путем изъятия из бюджета, а путем того, чтобы эти деньги работали здесь, в России".
Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов выдвинул идею изъятия сверхдоходов в размере около 0,5 трлн рублей ежегодно у компаний горно-металлургической и химической отраслей. Предложение обосновывается тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше.
ТАСС: последние новости
Силуанов сообщил, что правительство подготовит доклад о допдоходах сырьевых компаний Reuters: Россия может ограничить Белоруссии выдачу кредитов и поставки нефтепродуктов Силуанов назвал новый пакет санкций США несмертельным для российской экономики
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