В Минфине не планируют изымать часть доходов у бизнеса

"Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это благотворительные акции, это социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем, — отметил Силуанов. — Что важнее: получить ресурс и потерять доверие, или все-таки сохранить доверие, стабильность, но те дополнительные ресурсы, полученные от девальвации рубля, все-таки будут работать в экономике в этих предприятиях?"

"Вопрос в том, как этими средствами предприятия распоряжаются, — добавил министр. — Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно, а если они вкладываются в производство, в новые рабочие места? Вот о чем надо говорить, не путем изъятия из бюджета, а путем того, чтобы эти деньги работали здесь, в России".