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МЭР предлагает оценить вклад городов в экономику
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Минэкономразвития предлагает оценить вклад городов в экономику 

Финмаркет 15 минут назад
Фото: ТАСС
Минэкономразвития разработало новую систему оценки российских городов — индекс городского развития. Он должен стать унифицированным инструментом для определения проблем и приоритетов в развитии всех типов городов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.
Индекс нужен для стратегии пространственного развития, которую Минэкономразвития согласовывает с другими министерствами. В ней крупнейшие города рассматриваются в качестве центров социально-экономического роста.
Оценивать города Минэкономразвития предлагает по трем индексам: развитие человеческого капитала, экономическое развитие, комфортность среды. Высокие темпы экономического роста характерны для крупных городов с наименьшими диспропорциями в развитии по разным направлениям, говорится в документе Минэкономразвития. По каждому показателю, используемому для оценки, города должны продемонстрировать рост в 1,2-2 раза к 2025 г., надеется министерство. Оцениваться они будут (за исключением показателя комфортности) вместе с прилегающими территориями.
Человеческий капитал чиновники хотят оценить, например, по благосостоянию — для этого предлагается сравнивать с Москвой среднюю зарплату в городе за вычетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также стоимость жилья и обеспеченность им. Также предлагается оценивать среднюю продолжительность обучения, количество кандидатов наук, смертность в трудоспособном возрасте и младенчестве, количество ДТП с участием пешеходов и т. д. Для индекса экономического развития будет оцениваться вклад города в суммарный ВРП страны и в консолидированный бюджет, а также производительность, накопленные инвестиции в основной капитал за пять лет и доля внебюджетных инвестиций. Комфортность городской среды определят, в частности, по доле аварийного жилья и строительству нового, развитию транспорта, уровню экологии в городе, благоустройству улиц.
В России есть три города, которые наиболее динамично развиваются последние 10 лет, — Казань, Тюмень, Краснодар — и это "никак не связано со сложносочиненными формулами Минэкономразвития", говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич: "Казань получает из федерального и регионального бюджетов приличные вливания, Тюмень живет на ренту от округов, а Краснодар снимал сливки c сочинской Олимпиады".
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